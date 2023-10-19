أرباح تسلا في الربع الثالث دون التوقعات.. والإيرادات تتجاوز 23.4 مليار دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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حققت شركة الملياردير إيلون ماسك "تسلا" أرباحاً دون التوقعات في الربع الثالث، حيث وصلت ربحية السهم 0.66 دولار، في حين سجلت الشركة 23.4 مليار دولار إيرادات.

وكانت التوقعات أن تكون ربحية السهم 0.73 دولار، وأن تصل الإيرادات 24.32 مليار دولار.

وجاءت أرباح تسلا أقل من الفترة نفسها من العام الماضي لكن بإيرادات أعلى، وأعلنت شركة تسلا عن ربحية معدلة 1.05 دولار للسهم، وإيرادات قدرها 21.45 مليار دولار.

وتراجعت أسهم نحو 5% بعد إغلاق السوق، لكن السهم ارتفع بنسبة 97% منذ بداية العام، ورفع ثروة إيلون ماسك، محتلاً المركز الأولى في قائمة أغنى أثرياء العالم.

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