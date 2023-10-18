التضخم في منطقة اليورو يتباطأ إلى 4.3% في سبتمبر بما يتوافق مع التوقعات

المصدر: فرانكفورت - وكالات

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أظهرت أرقام رسمية الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل لافت في سبتمبر، مما زاد الآمال في أن يستمر في التراجع ليقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل.

وتماشياً مع تقديراته الأولية، أكد يوروستات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض إلى 4.3% الشهر الماضي، من 5.2% في أغسطس.

وانخفض مؤشر أسعار الغذاء والكحول والتبغ إلى 8.8% من 9.7%، في حين تسارع الانخفاض في أسعار الطاقة إلى -4.6% من -3.3%.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني هذه العوامل المتقلبة، إلى 4.5% من 5.3%.

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