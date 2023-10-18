2.41 مليار دولار أرباح «مورغان ستانلي» في الربع الثالث بتراجع 9%

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت أرباح بنك «مورغان ستانلي» بنسبة 9% في الربع الثالث إلى 2.41 مليار دولار، وسط نتائج ضعيفة من قطاع بنوك الاستثمار، وهبوط نتائج إدارة الثروات.

وقال البنك إن الإيرادات الفصلية تجاوزت التوقعات لتبلغ 13.27 مليار دولار، مقابل توقعات بتحقيق 13.23 مليار دولار.

وهبط صافي دخل المصرف على خلفية انخفاض إيرادات نشاط تداول الدخل الثابت 11%، بالإضافة إلى ضعف رسوم إبرام الصفقات.

تراجعت إيرادات المصرف من أعمال إدارة الثروات البالغة 6.4 مليارات دولار عن تقديرات المحللين، وانخفض صافي الأصول الجديدة إلى 35.7 مليار دولار من 89.5 مليار دولار في الربع السابق.

وأشار البنك، إلى أن ربحية السهم 1.38 دولار، مقارنة بتوقعات 1.28 دولار.

وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 2.44 مليار دولار، أو 1.38 دولار للسهم. متفوقاً على متوسط ​​تقديرات المحللين في استطلاع أجرته بلومبرغ والبالغ 1.30 دولار.

وضع «مورغان ستانلي» خطةً في وقت سابق من هذا العام لمضاعفة أرباحه قبل خصم الضرائب من أعمال إدارة الثروات إلى 12 مليار دولار سنوياً.

وسجلت أعمال تداول الدخل الثابت لدى «مورغان ستانلي» إيرادات بقيمة 1.95 مليار دولار، مقارنة بتقديرات قدرها 1.83 مليار دولار. وعلى صعيد الأسهم، بلغت الإيرادات 2.51 مليار دولار، بالمقارنة مع 2.96 مليار دولار لدى «غولدمان ساكس غروب» و2.07 مليار دولار في «جيه بي مورغان».

إلى ذلك وعقب الإعلان عن النتائج هبطت أسهم «مورغان ستانلي» بأكثر من 7 % خلال التداولات.

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