ثبات التضخم في بريطانيا عند 6.7 % أعلى 3 أضعاف المستهدف

المصدر: لندن - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقر التضخم في المملكة المتحدة عند 6.7 % في سبتمبر، حيث تم تعويض تراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بارتفاع تكاليف الوقود على سائقي السيارات.

وكان المحللون قد توقعوا أن التضخم سوف يتراجع إلى 6.6 % لنفس الشهر.

وكانت القراءة الثابتة للتضخم التي أبلغ عنها مكتب الإحصاءات الوطني غير متوقعة، إذ توقع معظم الاقتصاديين تراجعاً آخر.

ويعني هذا أن معدل التضخم في المملكة المتحدة لا يزال أعلى بواقع أكثر من ثلاثة أضعاف من المعدل المستهدف لبنك إنجلترا البالغ 2 %.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة في اجتماع السياسة القادم، وربما يفضل بدلاً من ذلك الحفاظ على سعر الاقتراض الرئيس دون تغيير، عند أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، بواقع 5.25 %.

كان البنك أنهى الشهر الماضي ما يقرب من عامين من رفع أسعار الفائدة، وسط انخفاض التضخم من أعلى مستوياته في عدة عقود فوق 11 %.

وقال الخبير الاقتصادي بمكتب الإحصاء الوطني، جرانت فيتزنر «بعد تراجع الشهر الماضي، لم يتغير التضخم السنوي في سبتمبر».

وأضاف «تراجعت أسعار السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية مجدداً، عبر مجموعة من المفردات، وانخفضت أيضاً تكلفة الأجهزة المنزلية وأسعار تذاكر الطيران في نفس الشهر».

وتابع «تم تعويض هذا بارتفاع أسعار وقود السيارات وتكلفة الإقامة في الفنادق».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز