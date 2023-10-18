الأسهم الأمريكية تعاني والذهب والنفط يرتفعان مع تزايد التوتر في الشرق الأوسط

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تراجعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت اليوم الأربعاء، إذ عزز التوتر المتزايد في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، مع تركيز المستثمرين أيضاً على الأرباح لقياس تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الشركات.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 150 نقطة أو 0.44%، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25 نقطة، أو 0.55% كما نزل المؤشر ناسداك المجمع 94.07 نقطة، أو 0.70% .

وتشهد الأسهم تراجعات قوية إذ انخفض سهم يونايتد إيرلاينز بأكثر من 6% ومورجان ستانلي بأكثر من 6٪.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سهم شركة بروكتر أند غامبل بنسبة 3٪ تقريباً بعدما تجاوز توقعات المحللين لهذا الربع.

ويواصل مستثمرو وول ستريت تقييم تأثير الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل في إطار رحلة تهدف إلى إظهار التضامن مع البلاد.

الذهب

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1٪ يوم الأربعاء لتتداول بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 20 سبتمبر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1% في أحدث تعاملات إلى 1957.5 دولاراً، بينما ربحت الفضة 1.4% لتتداول قرب أعلى مستوياتها منذ 29 سبتمبر.

النفط

وصلت أسعار خام برنت إلى 93 دولاراً للبرميل ، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة، ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.

وفي التداولات زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8% إلى 92.44 دولاراً للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار أو 2.9% إلى 89.2 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

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