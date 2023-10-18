أسعار النفط تقفز 3% إلى 93 دولاراً مع مخاوف الإمدادات بسبب صراع الشرق الأوسط

المصدر: لندن - (رويترز)

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وصلت أسعار خام برنت 93 دولاراً للبرميل اليوم الأربعاء، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة، ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.

وخلال التداولات زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8% إلى 92.44 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار أو 2.9% إلى 89.2 دولاراً للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد المخاطر بعد مقتل المئات من الفلسطينيين في انفجار مستشفى في غزة.

ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. ووصل بايدن إلى إسرائيل.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة في النفط «هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع، وبالتالي قفزة في أسعار النفط».

وفي مدينة جدة السعودية التي تستضيف قمة لمنظمة التعاون الإسلامي، حث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الأعضاء في المنظمة على فرض حظر نفطي وعقوبات على إسرائيل.

وقال مصدران من أوبك+ لرويترز إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري استجابة للدعوة الإيرانية.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

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