أرباح بنك أوف أمريكا تتجاوز التوقعات في الربع الثالث.. والإيرادات تتجاوز 25 مليار دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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أعلن بنك أوف أمريكا، ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متفوقاً على توقعات المحللين.

وارتفع صافي أرباح الشركة إلى 7.27 مليارات دولار، أو 0.90 دولار للسهم، مقارنة بـ5.58 مليارات دولار أو 0.81 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، متفوقاً على التوقع بـ0.82 دولار للسهم.

وارتفعت إيرادات البنك بنسبة 2.7 % خلال الربع الثالث لتصل إلى 25.2 مليار دولار مقارنة بـ24.50 مليار دولار العام الماضي، ومتفوقاً على توقعات بتحقيق 25.14 مليار دولار.

وقال بنك أوف أمريكا إن دخل الفائدة ارتفع بنسبة 4 % إلى 14.4 مليار دولار، أي ما يزيد بنحو 300 مليون دولار عما توقعه المحللون، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة ونمو القروض. كما جاءت مخصصات البنك لخسائر الائتمان أفضل من المتوقع، حيث بلغت 1.2 مليار دولار، أقل من التقديرات البالغة 1.3 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي بريان موينيهان، إن ثاني أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول واصل النمو، على الرغم من علامات التباطؤ الاقتصادي.

وكان من المفترض أن يكون بنك أوف أمريكا أحد أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام. وبدلاً من ذلك، كان سهم الشركة هو الأسوأ أداءً بين أقرانها من البنوك الكبرى في عام 2023. وذلك لأنه في عهد موينيهان، قام المُقرض بتكديس الأوراق المالية طويلة الأجل منخفضة العائد خلال جائحة كوفيد. وفقدت تلك الأوراق المالية قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت أسهم بنك أوف أمريكا بنسبة 18 % هذا العام حتى يوم الاثنين، متخلفة عن مكاسب بنسبة 10 % لمنافسها «جيه بي مورجان تشيس».

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