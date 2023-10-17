لينكدإن منصة التوظيف العالمية تسرّح 680 من موظفيها

المصدر: كاليفورنيا - (أ ب)

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أعلنت شركة لينكدإن تسريح مئات الموظفين يشكلون حوالي 3% من قوتها العاملة. وخفضت منصة الوظائف المهنية المملوكة لشركة مايكروسوفت حوالي 668 وظيفة في فرقها الهندسية والمنتجات والمواهب والتمويل.

قالت الشركة في بيان «التغييرات في فريق المواهب عملية صعبة، لكنها جزء ضروري ومنتظم في إدارة أعمالنا».

تأتي عملية تخفيض الوظائف بعد تسريح أكثر من 700 من موظفيها في شهر مايو، بالإضافة إلى آلاف أخرى هذا العام في الشركة الأم مايكروسوفت، التي تمتلك منصة الوظائف منذ شرائها في عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 26 مليار دولار.

واصلت شركة لينكدإن النمو وقالت إن إيراداتها السنوية تجاوزت 15 مليار دولار للمرة الأولى في السنة المالية التي انتهت في يونيو. وتجني المنصة، التي يقع مقرها الرئيسي في سانيفيل بولاية كاليفورنيا، أرباحها من الإعلانات على المنصة وكذلك من المستخدمين الذين يدفعون للاشتراك في الخدمات المتميزة.

وفقاً لتقارير لينكدإن يبلغ عدد موظفيها حوالي 19500 موظف.

كانت ميكروسوفت، ومقرها واشنطن، قد أعلنت في يوليو أن عدد موظفيها العاملين بدون كامل 221000 موظف على مستوى العالم، أكثر من نصفهم في الولايات المتحدة.

وستضيف آلافاً أخرى عقب استحواذها على شركة ألعاب الفيديو أكتيفيشن بيلزارد في صفقة بلغت قيمتها 69 مليار دولار، والتي اختتمت يوم الجمعة.

كان يعمل بشركة أكتيفيشن بيلزارد أواخر العام الماضي 13000 موظف.

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