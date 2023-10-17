إقبال واسع على أسهم «الدفاع» في أمريكا وأوروبا

المصدر: عواصم - وكالات

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أقبل المستثمرون في الأسبوع الماضي على الصناديق المتداولة في البورصة، التي تستثمر في شركات الدفاع في أمريكا وأوروبا، وسط توقعات بأن يمتد الصراع في غزة عبر الحدود.

وبحسب شبكة «سي إن بي سي» شهد صندوق iShares المرتبط بالصناعات الدفاعية والجوية الأمريكية، الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار تدفقات صافية، قدرها 7.2 ملايين دولار للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، بعد سبعة أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة، حسبما أظهرت بيانات ليبر.

وشهد صندوق الاستثمار Invesco وحجمه مليارا دولار تدفقات أسبوعية صافية بقيمة 48 مليون دولار، وهو أفضل أداء له، منذ يوليو 2022، وارتفع كلا الصندوقين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي.

وفي أوروبا شهد صندوق مستقبل الدفاع، الذي أطلق في الآونة الأخيرة، تدفقات أسبوعية قدرها 1.1 مليون دولار.

وقال هيكتور ماكنيل، الرئيس التنفيذي المشارك ومؤسس (هانيتف): «ارتفعت أسهم الصناعات الدفاعية على خلفية صدمة أحداث مطلع الأسبوع الماضي. بالنسبة للعديد من المستثمرين، من المنطقي اللجوء للدفاع كوسيلة تحوط ضد الصدمات الجيوسياسية».

وقال تود روزنبلوث، رئيس الأبحاث في (فيتافي)، «إذا استمر القتال في الشرق الأوسط لفترة أطول بكل أسف فسوف يلجأ المستثمرون إلى موردي الأسلحة والدفاع».

وارتفعت أسهم iShares بنحو 5.7 %، وInvesco بنحو 14.2% في العامين الماضيين، وسط توقعات بزيادة ميزانيات الدفاع، في أعقاب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

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