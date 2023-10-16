أسهم التكنولوجيا تقود ارتفاعات وول ستريت مع ترقب بيانات اقتصادية وأرباح شركات

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الاثنين، بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية رئيسية والإعلان عن أرباح شركات كبرى هذا الأسبوع بحثا عن دلائل على مسار الاقتصاد الأمريكي، في الوقت الذي يراقبون فيه أيضا الصراع في الشرق الأوسط.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 260 نقطة، أو 0.80%، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 30 نقطة، أو 0.60% ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70 نقطة، أو 0.55%.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا أبرز الرابحين حيث ارتفعت أسهم "إنتل" 1.7% و"مايكروسوفت" 1.6% و"سيسكو" 1.3% و"أمازون" 1.5%، و"تسلا" 0.30%، و"إنفيديا" 0.40%.

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