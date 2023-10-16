كوريا الجنوبية تمدد خفض ضريبة الوقود حتى نهاية العام

المصدر: د ب ا

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قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشو كيونج-هو اليوم الاثنين إن بلاده ستمدد التخفيض الضريبي على استهلاك الوقود حتى ديسمبر وسط مخاوف بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

وطبقت الحكومة خصما بنسبة 25% على استهلاك البنزين وبنسبة 37% على استهلاك الديزل، وكان من المقرر أن ينتهي الخصم بنهاية أكتوبر الحالي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال تشو :"هناك مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، ما سيسبب تقلبات أكبر في الاقتصاد الحقيقي وأسواق العملة الأجنبية، بناء على تطورات الوضع".

وتابع "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق استقرار الأسعار وسبل عيش المواطنين من خلال الإدارة الشاملة لأسعار الطاقة والغذاء". وأضاف "ستمدد الحكومة دعم الوقود مؤقتا حتى نهاية هذا العام وتعزز عمليات التفتيش الميداني".



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