«ألتيريكس» تطلق حلولها المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ألتيريكس منصة التحليلات السحابية الأمريكية عن إطلاق مجموعة حلولها المبتكرة الجديدة، بما في ذلك Alteryx AiDIN و«ستوديو الذكاء الاصطناعي» (AI Studio)، أول واجهة حيادية من نوعها مصممة خصيصاً للعمل بدون تعليمات برمجية لتعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. أفاد ما يقرب 90 % من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي حالياً عن رؤية فوائد ملموسة من وراء تلك الاستخدامات، وهو ما يعكس رؤية ألتيريكس النافذة من وراء تصميم «AiDIN» في إطار منظومة شاملة لمساعدة المؤسسات على دمج بياناتها المخصصة في النماذج اللغوية الكبيرة بطريقة مسؤولة لتعزيز المرونة التشغيلية وإحراز ميزة تنافسية في السوق.

وقال براد كولينز، الشريك ورئيس التحول الرقمي للمؤسسات في شركة RSM، الولايات المتحدة الأمريكية، وأحد عملاء ألتيريكس، قائلاً: «لقد أثبت الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانات هائلة عبر سلسلة قيمة التحليلات. تحتاج المؤسسات إلى مساعدة عملائها على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل آمن ومسؤول لتمكينهم من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع على نطاق واسع. نحن متحمسون جداً للعمل مع منصة موثوقة مثل ألتيريكس والمباشرة باستخدام «AiDIN» لتطوير حلول جديدة تعرّف عملاءنا بسرعة بالفرص الجديدة التي يفتحها أمامهم الابتكار الرقمي أثناء تنقلهم في الأسواق المتغيرة».

كما صرح كارل كراوثر، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ألتيريكس: «يمكننا وصف أي عملية لتسليم مشروع نموذجي قائم على الذكاء الاصطناعي بأنه إحلالي، يستهلك الوقت، ومعرض للخطأ. عادةً ما تنتج معظم هذه المشكلات عن مجموعة من العمليات اليدوية ونقص الترابط الضروري بين البيانات والقوى البشرية والتكنولوجيا. تعمل ميزة «بلاي بوكس»الجديدة لـ «Alteryx Auto Insights»، أو الرؤى الأوتوماتيكية من ألتيريكس، على تسريع وتسهيل عملية الحصول على رؤى مستنيرة من البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة عملية تسليم التحليلات بما في ذلك تطوير الأفكار الجديدة لحالات استخدام الذكاء الاصطناعي، اختيار الحالات، وتقديم مفهوم مؤكد من وراء البيانات.

يقوم حل «بلاي بوكس» تلقائياً باقتراح حالات الاستخدام عالية القيمة المناسبة للقطاع أو المجال أو المهام التي تقوم بها شركتك، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات بيانات مخصصة وتقديم مفهوم مؤكد من وراء تلك البيانات بسرعة؛ كما أنه يبادر بأتمتة الخطوات التحليلية التي تتطلب العمالة الكثيفة لتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة وتعزيز الاعتماد السريع للتحليلات عبر كافة مستويات الشركة. أضف إلى ذلك أن حل «بلاي بوكس» يمكّن المستخدمين بكل بساطة من تجاوز الخطوات التي تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك من خلال التعريف بدورهم ومجال عمل شركتهم ليقوم «بلاي بوكس» مباشرة بتقديم تحليلات مهمة وذات صلة لاستكشافها وإنشائها - مما يؤدي إلى تقديم نماذج آلية موثوقة للإنتاج مع توفير الوقت وجني جميع الفوائد».

من جهته، علّق سوريش فيتال، كبير مسؤولي المنتجات في ألتيريكس، قائلاً: «من تركيزها على البقاء في صدارة المنافسة والتوسع في أسواق جديدة إلى حرصها على زيادة الإنتاجية، تبحث المؤسسات عن طرق جديدة للازدهار والنجاح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تساعد آلية «AiDIN» من ألتيريكس على دفع تقدم المؤسسات من خلال تسهيل الاستخدام المسؤول للنماذج اللغوية الكبيرة لأي مستخدم لتحقيق نتائج ملموسة تدفع نمو المؤسسات وإنتاجيتها».

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