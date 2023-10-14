تنامي مخاوف الإمدادات يصعد بأسعار النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

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قفزت أسعار النفط دولارين أمس بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحاً بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.2 دولار بما يعادل نحو 3% إلى نحو 89 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.98 دولار أو 2.39% إلى 84.89 دولاراً.

وكان كلا الخامين قد حققا في وقت سابق مكاسب بلغت دولارين.

وعلى الرغم من التقلبات خلال الأسبوع في كلا الخامين القياسيين، يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود بأكثر من 2.5% خلال الأسبوع، بعد ارتفاع كلا العقدين يوم الاثنين الماضي.

وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو احتمال انقطاع صادرات من الشرق الأوسط بسبب الأحداث في الشرق الأوسط.

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