أرباح "جي بي موجان تشيس" تفوق التوقعات.. والإيرادات تخيب الآمال

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوزت أرباح جي بي موجان تشيس توقعات المحللين في الربع الثالث، فيما خيبت الإيرادات التقديرات.

وقال البنك إن الأرباح ارتفعت بنسبة 35% إلى 13.15 مليار دولار، أو 4.33 دولار للسهم، مقارنة بالعام السابق. لم يكن هذا الرقم قابلاً للمقارنة على الفور مع تقديرات LSEG البالغة 3.96 دولارًا للسهم. كان لدى JPMorgan نفقات قانونية بقيمة 665 مليون دولار في هذا الربع، والتي إذا تم استبعادها من النتائج لكان من الممكن أن تعزز ربحية السهم بمقدار 22 سنتًا.

فيما بلغت الإيرادات نحو 40.69 مليار دولار، مقابل 39.63 مليار دولار تقديرات LSEG.

من جهته، اعترف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون بأن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول كان "يحقق أرباحًا زائدة" من صافي دخل الفائدة وتكاليف الائتمان "أقل من المعتاد" والتي سوف تعود إلى طبيعتها بمرور الوقت.

وأضاف، إن أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول اجتاز أسعار الفائدة المتقلبة ببراعة حتى الآن هذا العام، إلا أن الوضع فاجأ العديد من أقرانه، بما في ذلك ثلاثة من البنوك المتوسطة الحجم التي انهارت بعد تدفق الودائع.

وقامت البنوك بما في ذلك بنك جيه بي مورجان بتخصيص المزيد من الأموال لخسائر القروض المتوقعة.

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