كابوس عالمي جديد .. "موديز" تتوقع تخلف شركات أمريكية عن سداد ديون تلامس تريليوني دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت وكالة "موديز" ، من أن الشركات الأمريكية المثقلة بالديون تواجه مخاطر إعادة تمويل كبيرة في السنوات المقبلة، في وقت بلغت فيه تكاليف التمويل أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا.

وذكرت الوكالة في تقريرها الخميس ، أن مصدري الديون ذات الفئة المضاربة أو العائد المرتفع، لديهم ديون قياسية بقيمة 1.87 تريليون دولار تستحق السداد في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028.

ويمثل هذا ارتفاعًا بنسبة 27% عن الرقم القياسي السابق البالغ 1.47 تريليون دولار من الديون المستحقة بين عامي 2023 و2027، والذي نشرته الوكالة في تقرير العام الماضي، بحسب وكالة "موديز إنفستورز سيرفس".

وتتوقع "موديز" أن يصل معدل التخلف عن السداد من الديون ذات الفئة المضاربة في الولايات المتحدة إلى ذروته عند 5.6% في يناير من عام 2024، قبل أن يتراجع إلى 4.6% بحلول أغسطس 2024.

وأصبحت موجة تخلف الشركات المقترضة من الدرجة دون الاستثمارية مصدر قلق المحللين والمستثمرين، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة العنيفة في العام الماضي، بزيادتها 11 مرة حتى الآن. تتوقع "موديز" أن يبلغ معدل تخلف الشركات الأميركية من الفئة الاستثمارية المخاطرة عن السداد أعلى مستوياته عند 5.6% في يناير 2024، قبل انخفاضه إلى 4.6% بحلول أغسطس.

كتب المحللون أن تلك الشركات المقترضة قد تتجه إلى سوق الديون الخاصة للحصول على التمويل، وأن "الشركات تلجأ أيضاً إلى استراتيجيات، مثل تمديد القروض أو إصدار سندات جديدة بفوائد عينية، وفي الأغلب بأسعار فائدة هائلة ستؤدي إلى زيادة الديون وتفاقم خطر التخلف عن السداد في المستقبل".

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أيضاً أن تواجه الشركات المقترضة المتعسرة تحديات، حيث كتب المحللون "يُرجح أن تواجه الشركات ذات تصنيف Caa وما دونها، صعوبة في إعادة تمويل الديون المستحقة بسعر فائدة يمكنها تحمله".

تمثل السندات التي أصدرتها تلك الشركات 19% من الديون المستحقة في 2024 و2025، ارتفاعاً عن 16% سيحل أجل استحقاقها في العامين الأولين من دراسة العام الماضي، بحسب وكالة "موديز".

وتضمن التقرير السندات التي صنفتها الوكالة، ومقومة بالدولار الأميركي، وأصدرتها شركات غير مالية مقرها في الولايات المتحدة، وغير تابعة لشركات أمريكية (باستثناء شركات المرافق العامة وصناديق الاستثمار العقاري التقليدية). هذه المرة الأولى التي تدرج فيها "موديز" سندات لكيانات غير تابعة لشركات أميركية في دراستها، وتمثل 37 ملياراً أو 2% من الديون المستحقة ما بين 2024 و2028. كما يضم التحليل 2,956 أداة دين من الدرجة دون الاستثمارية سيحل أجل استحقاقها ما بين 2024 و2028. وتعود البيانات إلى شهر أغسطس 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز