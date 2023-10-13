الأسهم الأمريكية تعاني من ارتفاع التضخم

المصدر: (نيويورك - الوكالات)

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انخفضت الأسهم الأمريكية، أمس، فيما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الاستهلاكي الجديدة للحصول على رؤية أفضل للاقتصاد. وانخفض مؤشر داو جونز 123 نقطة، أو 0.40 %، فيما يحاول ستاندرد آند بورز وناسداك، التماسك، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم والبطالة. ونزل ستاندرد آند بورز 500 هامشياً بنحو 9 نقاط أو 0.20 %، فيما ارتفع ناسداك نحو 50 نقطة أو 0.35 %.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.4 % على أساس شهري، و3.7 % عن العام الماضي، وفقاً لتقرير وزارة العمل وكانت تقديرات مؤشر داو جونز 0.3 و3.6 % على التوالي. وجاء رقم التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين بزيادة 0.3 % على أساس شهري و4.1 % على أساس 12 شهراً.

وتأتي البيانات، بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين أقوى من المتوقع لشهر سبتمبر. ولم يتغير عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وظل عند مستويات منخفضة تاريخياً، في دلالة على أن سوق العمل لا تزال قوية، في مواجهة ارتفاع الفائدة.

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