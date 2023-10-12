النفط يرتفع مع صعود الأسهم العالمية وتوقعات وكالة الطاقة تزيد المخاوف

المصدر: وكالات

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ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة اليوم الخميس مدفوعة بتوقعات وصول أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى ذروتها، لكن توقعات وكالة الطاقة الدولية بضعف نمو الطلب العام المقبل وارتفاع المخزونات الأمريكية حدا من المكاسب.

وبحلول الساعة 1323 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار بما يعادل 1.8 بالمئة إلى 87.37 دولاراً للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار، أو 1.7 بالمئة إلى 84.90 دولاراً للبرميل.

وارتفعت الأسهم العالمية فيما ظل الدولار وأسعار الفائدة على سندات دون تغير قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي التي ستزيد النقاش حيال الاتجاه الذي ستتخذه أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أيضا أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ، ما يزيد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيثبت أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي إن من الضروري الاستباق في إحلال الاستقرار في سوق النفط التي تأثرت مؤخرا بمخاوف إزاء حرب إسرائيل وحماس التي من شأنها تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط في 2024، مشيرة إلى أن تردي الظروف الاقتصادية العالمية والمضي قدما في سبل كفاءة الطاقة سيلقيان بظلالهما على الاستهلاك.

وتتوقع الوكالة الآن في 2024 أن يبلغ نمو الطلب 880 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند مليون برميل يوميا.

وعدّلت البيانات الأمريكية التي أظهرت وجود مخزون كبير من النفط الخام والبنزين من الموقف.

وتترقب الأسواق مزيدا من الأدلة على بيانات المخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي من المقرر أن تصدر بيانات في وقت لاحق اليوم في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

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