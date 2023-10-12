التضخم في أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر مدعوماً بصعود أسعار المنازل، فضلاً عن ارتفاع كلفة البنزين، وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خصوصاً في ظل بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الخميس، عن ارتفاع أسعار المستهلكين 3.7 % في سبتمبر على أساس سنوي مقابل توقعات بـ3.6 %، كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.1 % على أساس سنوي. وعلى صعيد شهري سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاً بـ3.7 %، فيما ارتفع المؤشر الأساسي 0.3 %، مسجلاً صعوداً للشهر الثاني على التولي.

ووفق البيانات، كان مكوّن المسكن هو المساهم الأكبر في الزيادة الشهرية لجميع العناصر، ممثلاً أكثر من نصف الزيادة، مع صعود أسعار البنزين.

يحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول، التوصل إلى قرار حول مدى احتياجهم لرفع سعر الإقراض القياسي مجدداً بعد زيادته أكثر من 5 نقاط مئوية في غضون الـ19 شهراً الماضية. وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في سبتمبر الماضي، رغم أن 12 من أصل 19 مسؤولاً أشاروا إلى أنهم سيدعمون زيادة أخرى في سعر الفائدة العام الحالي، بحسب توقعات صادرة عن الاجتماع.

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