مبيعات السيارات تنتعش في الصين إلى 2.8 مليون وحدة بارتفاع 9.5%

المصدر: بكين - شينخوا

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أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات ارتفاع مبيعات المركبات في الصين بنسبة 9.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.86 مليون وحدة في سبتمبر المنصرم،

وقال تشن شي هوا، نائب السكرتير العام للجمعية المذكورة: «إن الأداء العام لإنتاج ومبيعات السيارات في الصين تجاوز التوقعات، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُرجعاً ارتفاع المبيعات جزئياً إلى سياسات البلاد الرامية إلى تحفيز الاستهلاك»، وأشار تشن إلى نمو إنتاج ومبيعات المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبتي 7.3% و8.2% على أساس سنوي، على التوالي.

وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة بنسبتي 33.7% و37.5% على التوالي، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

كما أظهرت بيانات الجمعية أن مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة في الصين ارتفعت في سبتمبر من العام الجاري،

وفي الشهر الماضي توسعت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب، التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين بنسبة 22.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 746 ألف وحدة، وفقاً للجمعية المذكورة.

وقالت الجمعية: «إنه في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم بيع ما يقرب من 5.19 ملايين وحدة من هذه السيارات، عبر قنوات البيع بالتجزئة، بزيادة 33.8% عن العام الماضي،

ووصلت مبيعات الجملة لهذه السيارات إلى 829 ألف وحدة في سبتمبر الماضي، بزيادة 23% على أساس سنوي».

كما كشفت البيانات أن صادرات الصين من سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة ارتفعت بنسبة 107% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 91 ألف وحدة، وهو ما يمثل 25.4% من إجمالي صادرات سيارات الركاب في البلاد.

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