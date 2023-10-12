الاقتصاد البريطاني يتحول إلى النمو في أغسطس والربع الثاني

المصدر: لندن - وكالات

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نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 0.2% في أغسطس الماضي، وبالنسبة ذاتها خلال الربع الثاني من 2023،

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية الصادرة، اليوم الخميس، الثاني عشر من أكتوبر، فإن نمو الاقتصاد خلال أغسطس جاء بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.6% في يوليو،

أما على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس فقد نما الاقتصاد بنحو 0.3%، وسط نمو كل القطاعات.

وارتفع قطاع الخدمات بنحو 0.4% في أغسطس، ليكون المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي عن تلك الفترة،

وكان قد تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول بالرفع من 0.1% إلى 0.3%، فيما انخفض قطاع البناء 0.5% خلال أغسطس، بعد تراجع بنحو 0.4% في يوليو 2023.

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