بتكوين دون 27 ألف دولار بتراجع 3.2 % بسبب الصراع في الشرق الأوسط

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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انخفض سعر «بتكوين»، لليوم الخامس، متراجعاً دون 27000 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر، إذ أشار المتعاملون إلى الصراع في الشرق الأوسط، باعتباره عاملاً مؤثراً في معنويات المستثمرين.

وهبطت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو 3.2 %، إلى 26541 دولاراً، وهو أكبر انخفاض شهري. كما تراجعت أسعار الرموز المميزة الأصغر، مثل «سولانا» و«بوليغون» على نحو أقل.

وقال مايكل سافاي الشريك المؤسس في شركة التداول الكمي «ديكستريتي كابيتال» (Dexterity Capital): «إنه رد فعل مماثل لما رأيناه عندما اندلع الصراع في أوكرانيا لأول مرة العام الماضي. عندما تكون هناك أسئلة أكثر من الإجابات، يميل المتعاملون إلى الانسحاب».

أضاف سافاي: «هذا حدث على المستوى الكلي، لا توازنه المعنويات أو النشاط على مستوى الصناعة، لذلك، ليس هناك الكثير من العوامل للحفاظ على ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي».

هذا، وارتفعت حصة بتكوين في سوق العملات المشفرة نحو مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2021، ما يدل على توخي مستثمري الأصول الرقمية للحذر، حيث يفضلون العملة المشفرة الأكبر حجماً (من حيث القيمة السوقية).

وفقاً لبيانات شركة «كوين غيكو»، استحوذت بتكوين على 48.5 % من قيمة سوق العملات المشفرة، البالغة 1.1 تريليون دولار، ارتفاعاً من 38 % في بداية 2023، حيث يميل المضاربون إلى التخلص من العملات الصغيرة، عندما يرون مخاطر أكبر في الأصول الرقمية.

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