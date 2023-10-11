نتائج مخيبة للآمال لـ «إل في إم إتش».. وثروة الملياردير برنارد أرنو تتراجع 6.4 مليارات دولار

المصدر: باريس - وكالات

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تراجع سهم شركة «إل في إم إتش» LVMH الفرنسية للسلع الفاخرة بدرجة حادة بعد أن أعلنت الشركة عن تباطؤ أسوأ من المتوقع في إيراداتها في الربع الثالث، مع انخفاض الإنفاق على السلع الفاخرة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

انخفض سهم الشركة 6.6 % إلى 689.4 يورو في التعاملات الصباحية، وهو أدنى مستوى له منذ 29 ديسمبر 2022، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد في أعقاب نتائج الربع الثالث للشركة التي أظهرت نمواً في الإيرادات بنسبة 9 % والتي جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 10 % بانخفاض من 17 % في الربع السابق.

في حين سجّل قسم الأزياء والسلع الجلدية وهو أكبر قسم في الشركة، نمواً على أساس سنوي نسبته 9 % في الربع الثالث، بانخفاض حاد عما حققه من نمو في النصف الأول من العام وبلغ قدره 20 %.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل نمو بنسبة 20 % في نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقاً لتقديرات فوربس، يعد برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LVMH، ثاني أغنى شخص في العالم بعد إيلون ماسك.

وبلغ صافي ثروته المقدرة 179.1 مليار دولار، بانخفاض 6.4 مليارات دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على الرغم من هذا، لا يزال أرنو متقدماً بأريحية على مؤسس أمازون جيف بيزوس الذي تبلغ ثروته 152.3 مليار دولار، ويحتل المركز الثالث في قائمة فوربس اللحظية للمليارديرات.

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