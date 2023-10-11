بيانات معدل التضخم تواصل الارتفاع في أمريكا بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع مقياس أسعار الجملة في أمريكا أكثر من المتوقع خلال سبتمبر، مما يشير إلى ضغوط التضخم المتزايدة على الاقتصاد الأمريكي.

أفادت وزارة العمل بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع تامة الصنع التي يدفعها المنتجون، ارتفع بنسبة 0.5 % خلال الشهر، مقابل تقديرات مؤشر داو جونز لارتفاع بنسبة 0.3 %. وكان ذلك أقل من الزيادة البالغة 0.7 % في أغسطس.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3 %، مقابل التوقعات البالغة 0.2 %. وباستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2 %.

وذلك تماشياً مع التقديرات. ولم تظهر الأسواق سوى رد فعل معتدل على إصدار مؤشر أسعار المنتجين، مع انخفاض طفيف في العقود الآجلة للأسهم وعائدات سندات الخزانة عن أدنى مستوياتها على الرغم من أنها لا تزال سلبية في معظم الإصدارات الأطول أجلاً.

وجاءت الضغوط التضخمية في المقام الأول من سلع الطلب النهائي، التي ارتفعت بنسبة 0.9 % على أساس شهري، في حين ارتفعت الخدمات بنسبة 0.3 %.

وجاءت معظم الزيادة في أسعار السلع من البنزين، الذي قفز بنسبة 5.4 %، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9 %. وارتفعت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 3.3 %. وارتفعت أسعار السلع الأساسية، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1 % فقط، وهو ما يعكس تطبيع سلاسل التوريد.

وفي جانب الخدمات، ارتفعت أسعار خدمات الطلب النهائي ناقص التجارة والنقل والتخزين بنسبة 0.3 %، في حين ارتفعت تكاليف خدمات تجارة الطلب النهائي بنسبة 0.5 %. وفي فئة الخدمات أيضاً، ارتفعت تكاليف خدمات الودائع في البنوك التجارية بنسبة 13.9 %.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي بنسبة 2.2 %، وهي أكبر حركة منذ أبريل. وتباطأت وتيرة الـ 12 شهراً إلى 0.2 % في يونيو ولكنها آخذة في الارتفاع منذ ذلك الحين.

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