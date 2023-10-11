الأسهم الأمريكية ترتفع لليوم الرابع مع تراجع عوائد سندات الخزانة

المصدر: متابعة - محمود حسن

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ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت لليوم الرابع على التوالي مع استمرار تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 82.90 نقطة، أو 0.25%، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.35 نقاط، أو 0.19%، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 56.37 نقطة، أو 0.42%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حتى بعد بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 29 سبتمبر. وخسر العائد على سندات عشر السنوات أكثر من 5 نقاط أساس إلى 4.59٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.993%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% لشهر سبتمبر، متجاوزاً تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.3%. وعلى الرغم من أنها أعلى قليلاً مما توقعه الاقتصاديون، فإن رقم سبتمبر لا يزال يمثل تباطؤاً عن زيادة أسعار المنتجين بنسبة 0.7٪ في الشهر السابق.

ودعم ارتفاع الأسهم استحواذ شركة إكسون موبيل، على شركة بايونير للموارد الطبيعية، في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار، وهي أكبر عملية اندماج تم الإعلان عنها في وول ستريت هذا العام. وارتفعت أسهم بايونير 1.7%، بينما تراجعت أسهم إكسون موبيل بنحو 4.5%.

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