بعد رفع أسعار منتجاتها 11 % في الربع الثالث.. أرباح بيبسيكو تحلق والتوقعات ترتفع

المصدر: نيويورك - وكالات

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رفعت شركة بيبسيكو توقعاتها لأرباحها السنوية للمرة الثالثة هذا العام، عقب تحقيقها إيرادات صافية بلغت 23.5 مليار دولار في الربع الثالث.

ويرجع ارتفاع الإيرادات إلى زيادة أسعار منتجاتها وكثرة الطلب على الوجبات الخفيفة والمشروبات، بحسب الشركة.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 1 %، وذلك عقب تحقيقها إيرادات صافية فوق المتوقع بلغت 23.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام.

وحققت الشركة المصنعة للمشروبات الغازية ربحية للسهم بلغت 2.25 دولار في الربع الثالث. وارتفع صافي إيرادات الشركة إلى 23.45 مليار دولار في مقابل 21.97 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، متجاوزاً التقديرات السابقة البالغة 23.39 مليار دولار.

تفادت شركة بيبسيكو ومنافستها كوكاكولا إلى حد كبير آثار ارتفاع الأسعار بسبب هيمنتها شبه الكاملة على سوق المشروبات الغازية العالمية، بالإضافة إلى زيادة إنفاق المستهلكين.

استفادت شركة بيبسيكو أيضاً من تنوّع منتجاتها بدءاً من المسليات مثل دوريتوس وشيتوس إلى مشروباتها الغازية.

ارتفعت أسعار منتجات بيبسيكو بنسبة 11 % في الربع الثالث المنتهي في سبتمبر.

وتتوقع شركة بيبسيكو أن تصل الأرباح الأساسية للسهم الواحد للعام المالي 2023 إلى 7.54 دولارات، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 7.47 دولارات.

سبق أن قدرت الشركة الأرباح الأساسية للسهم الواحد بـ7.20 دولارات عندما قدمت توقعاتها السنوية لأول مرة في فبراير.

لا تزال الشركة الأمريكية تتوقع ارتفاعاً في الإيرادات لعام 2023 بنسبة 10 %.

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