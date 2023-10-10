الأسهم الأمريكية ترتفع مع تدشين موسم النتائج... وآمال «التيسير النقدي»

المصدر: متابعة - محمود حسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت اليوم الثلاثاء، بتدشين شركة «بيبسيكو» موسم النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات إضافة إلى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات صانعي السياسة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الليلة الماضية عن التيسير النقدي على الرغم من هيمنة الحذر في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 78.76 نقطة، أو 0.23%، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 4.09 نقاط، أو 0.09%، وربح المؤشر ناسداك المجمع 21.57 نقطة، أو 0.16%.

السندات

وانخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.694%، مع تحول المستثمرين إلى الملاذ الآمن التقليدي وسط الصراع. وتؤكد هذه التحركات رد الفعل الأول لسوق السندات تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس بعدما تم إغلاقه في يوم كولومبوس.

بيبسيكو

ومع تدشين موسم الأرباح، ارتفعت أسهم بيبسيكو بنحو 0.7٪ بعدما أعلنت شركة المشروبات والوجبات الخفيفة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث كما رفعت الشركة توقعات أرباحها.

وكشفت عن تسجيلها صافي دخل في الربع الثالث 3.1 مليارات دولار، أو 2.24 دولار للسهم الواحد، بنمو 14.4%، مقارنة بـ2.7 مليار دولار، أو 1.95 دولار للسهم الواحد، في الربع السابق. وباستثناء البنوك، حققت الشركة ربحاً قدره 2.25 دولار للسهم الواحد.

النفط

من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط بعد صعودها في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط وبرنت بنسبة 0.4٪ و0.3٪ على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز