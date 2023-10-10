ألف موظف يطالبون بظروف عمل أفضل في مصنع تسلا بألمانيا

المصدر: برلين - (د ب أ)

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طالب أكثر من ألف موظف في شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بظروف عمل أفضل في أول تحرك بمصنع جرونهايد، خارج برلين مباشرة، وفقاً لنقابة العمال.

وقال متحدث باسم النقابة إنهم وضعوا ملصقات «آي جي ميتال» على قمصانهم خلال النوبات الليلية والصباحية.

ووفقاً للنقابة، كتب على الملصقات: «معاً من أجل عمل آمن وعادل في تسلا».

ويشكو العديد من موظفي تسلا من ظروف العمل السيئة في المحادثات مع النقابة، وفقاً لـ «آي جي ميتال» وهم يعتبرون عبء العمل شديداً بسبب دورات الإنتاج القصيرة ونقص الموظفين وأهداف الإنتاج المفرطة.

كما أشار العمال إلى أوجه قصور خطيرة في الصحة والسلامة في العمل، مما أدى إلى إجازات مرضية تصل إلى حوالي 30% وعدد كبير من الحوادث في العمل، وفقاً لـ «آي جي ميتال».

ورفضت تسلا اتهامات «آي جي ميتال» بوجود «جو من الخوف» وكذلك رواية النقابة لحملة في المصنع.

وقالت الشركة أيضاً إنها أبلغت الموظفين بوجود نقابة موازية، وأن أربعة آلاف موظف من نوبات صباحية وليلية شاركوا بالفعل في أنشطة مع النقابة الموازية.

ووفقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية في براندنبورج، وقعت سبعة حوادث مهنية خطيرة على الأقل في مصنع تسلا منذ عام 2021، وتأثر موظفو تسلا في ثلاث حالات.

ولم تصنف الوزارة الأرقام على أنها غير عادية. وأشارت شركة صناعة السيارات إلى عمليات تفتيش صارمة من قبل السلطات.

كانت هناك تقارير خارجية متضاربة حول ظروف العمل في مصنع تسلا. وقالت مجلة شتيرن الإخبارية الألمانية إن هناك 190 حادثاً يمكن الإبلاغ عنها بين يونيو ونوفمبر 2022.

لكن جمعية تأمين مسؤولية أصحاب العمل الألمانية للأخشاب والمعادن قالت إن هناك 16 حادثاً من هذا القبيل لكل ألف موظف في عام 2022، وهو معدل أقل بكثير من تقرير شتيرن.

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