شركة «كونتري جاردن» الصينية للعقارات تعلن تخلفها عن سداد مدفوعات الديون

المصدر: بكين - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت شركة «كونتري جاردن» الصينية المتعثرة، إحدى أكبر شركات العقارات إنها سوف تتخلف مجدداً عن سداد بعض مدفوعات الديون، وأضافت الشركة في بيان لبورصة هونج كونج إنها لن تستطيع سداد 470 مليون دولار هونج كونج «نحو 60 مليون دولار».

وأوضحت الشركة أنها ربما لن تتمكن من دفع ديون أخرى، وكانت شركة «فوشان» بجنوب الصين قد تخلفت عن سداد ديون الشهر الماضي.

وتعد شركة «كونتري جاردن» المسؤولة عن الآلاف من المشروعات، ويعمل بها نحو 70 ألف عامل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، وفي الوقت نفسه تعد الشركة من إحدى الشركات، التي تعاني من الديون، حيث تبلغ قيمتها نحو 190 مليون دولار.

ويشار إلى أن قطاع العقارات في الصين يعاني من أزمة حادة بسبب تباطؤ الطلب على سوق الإسكان، وكانت شركة «كونتري جاردن» قد أعلنت أن مبيعاتها تراجعت، خلال الفترة من يناير وسبتمبر الماضيين بنسبة 43.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز