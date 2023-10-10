مجموعة البريد الصيني تنمو %8 في 8 أشهر

المصدر: (بكين - شينخوا)

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سجلت شركة مجموعة البريد الصيني المحدودة نمواً مطرداً في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

شهدت الشركة، مقدم خدمة البريد المملوك للدولة، زيادة الإيرادات بـ8.26 % على أساس سنوي، لتصل إلى 564.57 مليار يوان (78.64 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، وفقاً لبيانات نشرتها الشركة في اليوم العالمي للبريد.

وأوضحت البيانات أن أرباح الشركة ارتفعت 8.36 % مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 75.3 مليار يوان خلال تلك الفترة.

وقال ليو آي لي، رئيس المجموعة، إنه بعد أعوام من التطوير، تمكنت خدمة البريد الصيني من بناء شبكة توصيل عالمية تضم 120 ألف شاحنة توصيل و42 طائرة شحن.

وتخطط الشركة لربط المنتجات الزراعية بالسوق الوطنية.

تحتل شركة مجموعة البريد الصيني المرتبة الـ86 على قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة عالمية.

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