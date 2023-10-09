الأسهم الأمريكية تحت نيران التوتر الإسرائيلي والفلسطيني.. وشركات الطاقة والدفاع ترتفع

المصدر: متابعة - محمود حسن

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الاثنين، مع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، في حين قفزت أسعار النفط الخام أكثر من 3.5%.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 147.74 نقطة، أو 0.44% إلى 33259.84 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 19.48 نقطة، أو 0.45% إلى 4289.02 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 105.12 نقاط، أو 0.78% إلى 13326.22 نقطة.

ويمكن أن يكون للتوترات الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع تداعيات على سوق الطاقة، حيث يتوقع بعض الخبراء «ارتفاعاً غير متوقع» في أسعار النفط. يمكن أن يؤدي التوتر المتزايد أيضاً إلى تأجيج المزيد من التقلبات في السوق، مما جعل المتداولين قلقين بشأن التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.5%، حيث تم تداولها فوق 85 دولاراً للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الدولي بنسبة 3.2% إلى 87.29 دولاراً،

وقفزت شركات الدفاع والنفط الكبرى، حيث ارتفعت أسهم لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان 7.9% و8.7% على التوالي. وفي الوقت نفسه ارتفع سهما ماراثون أويل، وإكسون موبيل 4.6% و3.4% على التوالي.

وساعدت المكاسب التي حققتها أسهم ديزني وعملاق النفط والغاز شيفرون في تعويض بعض خسائر مؤشر داو جونز، وارتفع سهم ديزني بنسبة 1.1%، بينما ارتفع سهم شيفرون بنسبة 2.4%.

ومع إغلاق سوق السندات، يوم الاثنين، بمناسبة يوم كولومبوس، سيتعين على وول ستريت الانتظار حتى يوم الثلاثاء، للحصول على تحديث بشأن أسعار الفائدة.

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