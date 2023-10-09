ارتفاع سعر النحاس لليوم الثاني بعودة التعاملات في الصين

المصدر: لندن - د ب أ

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واصلت أسعار النحاس ارتفاعها، اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بعد تراجعه خلال الأيام السابقة إلى أقل مستوياتها، منذ 11 شهراً مدعومة بعودة التعاملات في الصين، بعد العطلة الرسمية الممتدة في الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن في حين يمكن أن يزيد التوتر بين إسرائيل وفلسطين من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وخصوصاً بالنسبة للنفط، فإن تأثيره الأوسع على الأصول الخطرة قد يكون قصير الأجل، مضيفة: إن مكاسب أسعار النحاس في تعاملات بورصة لندن للسلع، بعد تسجيلها أكبر خسائر أسبوعية، منذ شهر تقريباً، خلال الأسبوع الماضي رغم ارتفاع الأسعار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع يمكن أن يكون دليلاً على ذلك.

في الوقت نفسه استقرت أسعار العقود الآجلة للنحاس في تعاملات بورصة شنغهاي للسلع، وهي أول تعاملات في البورصة منذ 28 سبتمبر الماضي، رغم تراجع الأسعار في تعاملات لندن، خلال أيام إغلاق عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ويراقب المستثمرون حالة الاقتصاد الصيني رغم وجود مؤشرات ضعيفة على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يذكر أن أسواق المعادن شهدت عاماً صعباً، بسبب عوامل عديدة، بدءاً من أسعار الفائدة المرتفعة، واستمرارها لفترة أطول من التوقعات وحتى تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم. في الوقت نفسه ما زال الطلب على المعادن في الصين قوياً نسبياً، بفضل زيادة الاستهلاك في قطاعات الطاقة الجديدة مثل صناعة السيارات الكهربائية أو معدات الطاقة الشمسية.

وارتفع سعر النحاس في بورصة لندن بنسبة 0.8% إلى 8113.50 دولاراً للطن، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% يوم الجمعة، وفي الأسبوع الماضي تراجع سعر النحاس إلى أقل من 8000 دولار للطن، كما ارتفع سعر الزنك في تعاملات لندن، وتراجع سعر الألومنيوم والنيكل.

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