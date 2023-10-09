أسهم إنرجيان في بورصة لندن تهوي 14% بسبب توترات إسرائيل وفلسلطين

المصدر: لندن - (د ب أ)

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تراجعت أسهم شركة إنرجيان بواقع 14 % في بورصة لندن، وهو أشد انخفاض منذ أبريل 2020، عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة حماس على جنوب إسرائيل.

وأظهر موقع إنرجيان الإلكتروني أن أصول التطوير والإنتاج الرئيسية الخاصة بالشركة هي حقول كاريش وكاريش نورث وتانين وكلها تقع قبالة إسرائيل.

وكان أداء الأسهم هو الأسوأ على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الإثنين.

كما تراجعت أسهم بعض شركات الطاقة المدرجة في بورصة تل أبيب مثل نيوميد إنرجي (بواقع سالب 4.6%).

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