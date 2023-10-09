«بوينغ»: نعمل على تحديد عدد الطائرات المتأثرة بمشكلة قطع الغيار

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت شركة صناعة الطائرات الأمريكية «بوينغ» أنها تعمل عن كثب على تحديد الطائرات المتأثرة من مشكلة قطع غيار المورد التي لم تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة من قبل الشركة لطائرات 737.

وقالت الشركة رداً على سؤال «البيان» حول سبب مشكلة التأخير في جدول تسليم الطائرات لشركة فلاي دبي التي تعتبر أكبر عميل لطائرة 737 ماكس في المنطقة: «خلال القيام بعمليات التدقيق على جودة المنتجات في مصانعنا، تمكنا من تحديد عدد من فتحات التثبيت في حاجز الضغط الخلفي والتي لم تتوافق مع المواصفات القياسية التي نعتمدها في طائراتنا من طراز 737.

وإننا نؤكد أن هذه المسألة لا تؤثر بشكل مباشر على سلامة المسافرين على متن أسطول طائراتنا من طراز 737، الذي يمكنه مواصلة تسيير الرحلات بأمان، لكنها ستؤثر على عمليات التسليم المقررة لطائراتنا من طراز 737 على المدى القريب».

وأضافت: «نقوم حالياً بالمتابعة عن كثب لتحديد عدد الطائرات المتأثرة ومواصلة إجراء التعديلات اللازمة. وستحرص الشركة على مواصلة تسليم طائراتها من طراز 737 غير المتأثرة بهذه المسألة بأي شكل من الأشكال».

وأوضحت: «قمنا بإبلاغ إدارة الطيران الفيدرالية وعملائنا بهذه المسألة، على أن نبقيهم على اطلاع دائم بآخر المستجدات بينما نواصل التنسيق بشكل وثيق مع الشركة الموردة لمعالجتها في أسرع وقت ممكن». وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت خلال أبريل الماضي أنها أوقفت تسليم بعض طائراتها 737 ماكس بسبب مشكلة في قطع غيار المورد Spirit AeroSystems، الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينغ.

وكان غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي قد قال في تصريح صحافي سابق، إن الناقلة تسلمت 7 طائرات فقط خلال العام الجاري متوقعاً أن تتأخر تسليمات بقية الطائرات خلال 2023، الأمر الذي اضطر «الناقلة إلى خيار التأجير لأربع طائرات من شركة (سمارت وينغز) خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري حتى 16 أبريل المقبل، وقال إن الاتصالات مستمرة مع شركة (بوينغ) في ما يتعلق بالتسليمات المقبلة، وأشار إلى أن التأخير في جدول تسليم الطائرات أثر في استراتيجية النمو والتوسع لـ(فلاي دبي)، وفي قدرتها على إضافة مزيد من الرحلات إلى عدد من الوجهات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز