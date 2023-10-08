الهند تناقش أهم القضايا التقنية والذكاء الاصطناعي نوفمبر المقبل

المصدر: نيودلهي - وكالات

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تستضيف العاصمة الهندية «نيودلهي»، على مدر يومي 23 و24 نوفمبر المقبل فعاليات «معرض التسارع والتحول الرقمي»، والذي تستعرض فيه أبرز ما وصلت إليه الهند من اكتشافات متقدمة في مجال الابتكار التقني، حيث تغطس مجموعة واسعة من القضايا التقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التقنية المالية، ميتافيرس، سلاسل الكتل «بلوك تشين»، الرياضات والألعاب الإلكترونية، والحوسبية السحابية، والبيانات الكبرى، وغيرها.

وسيستضيف المعرض نخبة من خبراء التقنية، مزودي الخدمات التقنية، المسؤولين بالشركات التقنية العالمية الكبرى، مالكي الشركات الناشئة، رواد الأعمال، مستثمرين، إلى جانب مسؤولين هنود محليين، وذلك لرصد واكتشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في العالم الرقمي وفي مجال الابتكار التقني. ومن المنتظر أن تكون نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية، هي أبرز المسؤولين الحكوميين ضمن ضيوف الحدث.

وقال شري تاجاسفي سوريا، عضو البرلمان الهندي، وعضو اللجنة الاستشارية المنظمة للحدث: «تصيغ التقنية عالمنا المعاصر، وتمكننا في الهند من الوصول إلى أفضل مستوى ممكن من الحوكمة. وتعد استضافة «معرض التسارع والتحول الرقمي» شهادة على مدى نجاح الجهود التي بذلتها الهند على مدار السنوات الأخيرة من أجل تعزيز تفوقها التقني، وبصفة خاصة في مجال الرقمنة. كما تعكس استضافة الهند للحدث التزامها بمواصلة مسيرة هذا التفوق».

وقال محمد سالم، رئيس شركة «تريسكون»، المنظمة للحدث: «يؤكد «معرض التسارع والتحول الرقمي» على التزام الهند بالمضي قدماً في ثورتها الرقمية، واعتزامها على جلب الخبراء والمبدعين الرقميين في مكان واحد بصفة متكررة للاستفادة من إبداعاتهم، وكذلك لاطلاعهم على أحدث الإبداعات الهندية في الرقمنة».

ويقدر عدد الضيوف المشاركين في «معرض التسارع والتحول الرقمي، بنحو 3000 شخص، منهم ما يزيد على 100 متحدث ضمن الندوات الأساسية والمناقشات التي ستتضمنها أجندة الحدث.

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