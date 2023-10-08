بنوك أمريكية ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2023

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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رفعت بنوك أمريكية، من بينها «سيتي غروب» و«جيه بي مورغان تشايس»، توقعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين إلى 5% خلال 2023، إذ يساعد تحسن البيانات خلال الآونة الأخيرة في بناء إجماع إزاء قدرة الحكومة على تحقيق مستهدف الناتج المحلي الإجمالي.

كتب اقتصاديون في «جيه بي مورغان» بقيادة جو هايبين، في مذكرة، أن بيانات النشاط المحسنة منذ أغسطس «تشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي منذ أبريل قد وصل على الأرجح إلى أدنى مستوياته، وبدأ الاقتصاد بتغيير مساره». وأضافوا أن هذا الاتجاه، إلى جانب الدعم الإضافي في مجال السياسات مثل التيسير النقدي، «يبدو أنه أعاد الاقتصاد إلى المسار» لتحقيق هدف النمو الرسمي البالغ نحو 5%. ورفع «سيتي غروب» توقعاته لمعدل النمو اقتصاد الصين من 4.8%.

كتب اقتصاديون في «سيتي غروب» أن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين قد تتحسن، وأضافوا أن انكماش صادرات البلاد في الآونة الأخيرة قد يتقلص أيضاً، بعدما أفادت بيانات التصنيع الرسمية بحدوث توسع لأول مرة منذ ستة أشهر. كتب الاقتصاديون بقيادة يو شيانغ رونغ: «لقد وصلنا إلى القاع الدوري، وكل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان الطلب الأساسي سوف يرتفع بفضل الزخم المتزايد للسياسات».

وكان «سيتي غروب» توقع سابقاً أن يسجل اقتصاد الصين معدل نمو 4.7%؛ ما يجعله من بين البنوك الاستثمارية الأكثر تشاؤماً بشأن الصين. قال اقتصاديون في «سيتي غروب» إنه منذ نهاية أغسطس «تجاوز زخم السياسات التوقعات بشكل واضح»؛ بفضل بعض إجراءات التيسير في القطاع العقاري.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين أن متوسط توقعات النمو عند 5% خلال 2023. خفضت العديد من الشركات تقديراتها للاقتصاد من التوقعات التي صدرت في وقت سابق من العام، حيث أدت أزمة العقارات إلى تباطؤ النشاط لفترة أطول من المتوقع.

أفاد تلفزيون الصين المركزي نقلاً عن بيانات من وزارة التجارة أن المبيعات في متاجر التجزئة والمطاعم الكبرى في الصين ارتفعت 8.3% في الأيام الثلاثة الأولى من العطلة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 عندما واجهت عدة مناطق قيوداً بسبب فيروس كورونا.

وانخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة لدى أكبر 100 شركة تطوير في الصين 29% على أساس سنوي في سبتمبر، حسب شركة «تشاينا ريل إستيت إنفورميشن»، لتسجل تحسناً بشكل طفيف فقط عن انخفاض بنسبة 34% في أغسطس. كتبت كريستي هونغ، المحللة لدى «بلومبرغ إنتلجينس»، في مذكرة بحثية، أن الأرقام «قد تشير إلى الحاجة إلى تعزيز السياسة التحفيزية بعدما لم تسفر موجة من تدابير الدعم عن إنعاش الثقة كثيراً».

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