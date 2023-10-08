فضائح سام بانكمان فرايد تتشكف.. و7 اتهامات تضعه في السجن بقية حياته

المصدر: دبي - وكالات

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تواصلت محاكمة «الملياردير المفلس سام بانكمان فريد، المدير التنفيذي السابق في منصة إف تي إكس الرقمية»، حيث وقف اثنان من أصدقائه السابقين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذين عملوا أيضاً في بورصة العملات المشفرة FTX أثناء إقامتهم مع مؤسس الشركة في جزر البهاما، في قاعة محكمة مانهاتن هذا الأسبوع للإدلاء بشهادتهم ضد زميلهم السابق، والمقرب منهم، ورئيسه - الرجل الذي يُزعم أنه كان يدير إمبراطورية عملات مشفرة، احتالت على آلاف العملاء بمليارات الدولارات.

سُئل غاري وانغ، المؤسس المشارك الأقل شهرة لشركة FTX، من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي نيكولاس روس يوم الخميس، «هل ارتكبت جرائم مالية أثناء العمل في FTX؟».

أجاب وانغ: «نعم»، وقال: إن جرائمه، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والسلع، تم تنفيذها بمساعدة بانكمان فرايد، والرئيس الهندسي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ، وكارولين إليسون، التي كانت تدير صندوق التحوط الشقيق Alameda Research، وكانت صديقة بانكمان فرايد،

وتابع روس: «وانغ، هل ترى أياً من الأشخاص الذين ارتكبت تلك الجرائم معهم في قاعة المحكمة اليوم؟

وقف وانغ، الذي كان يرتدي بدلة كبيرة الحجم ومتجعدة مع ربطة عنق حمراء ونظارات، بشكل غريب ونظر حول قاعة المحكمة قبل أن يجيب: «نعم».

سأل روس: «من ترى؟».

قال: «سام بانكمان فرايد».

ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر ستة أسابيع، يوم الثلاثاء مع توقع شهادة رئيسية من إليسون، الذي يعتبر شاهد الادعاء النجمي، بعد أن أقر بالفعل بالذنب في تهم عدة، ويواجه بانكمان فرايد سبع تهم فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال، والتي قد تضعه في السجن لبقية حياته.

حتى الآن ظل بانكمان فرايد، 31 عاماً، هادئاً في الأغلب في المحكمة، مستمعاً باهتمام إلى الشهود، وفي بعض الأحيان يكتب ملاحظات لمحاميه، ولكن عندما اختبر وانغ ضده بدا بانكمان فريد منزعجاً بشكل واضح، حيث حول نظره عن صديقه السابق إلى الأرض، وفي لحظة ما وضع رأسه بين يديه.

الأيام الأخيرة قبل الانهيار

كان وانغ، البالغ من العمر 30 عاماً، رئيساً للتكنولوجيا في شركة FTX، التي دخلت في مرحلة الإفلاس في نوفمبر. لقد تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان، والمدعي العام أوقفاه عند نقاط معينة ليطلبا منه إبطاء سرعته.

ركز جزء كبير من شهادة وانغ يوم الجمعة على الأيام الأخيرة في FTX قبل انهيار العملية بأكملها، بما في ذلك التقارير في وسائل الإعلام، التي توضح بالتفصيل الممارسات التجارية لشركة Alameda وعلاقاتها المقلقة مع FTX.

وقال وانغ: إنه رداً على هذه التقارير تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ بين بانكمان فريد، ووانغ وسينغ، لمناقشة إغلاق ألاميدا، وقال إنهم قرروا في النهاية عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأنه هو وبانكمان فرايد كانا على علم بأن ألاميدا ليس لديها طريقة لسداد ما يقرب من 14 مليار دولار من الفجوة في دفاترها.

أخذ ممثلو الادعاء هيئة المحلفين عبر سلسلة من التغريدات، بدءاً من 7 نوفمبر، وجاءت المنشورات من الشركة، التي تلوم ساعات العمل في البنوك على بطء عمليات السحب، في حين قام بانكمان فرايد بالتغريد من حسابه الشخصي، مؤكداً للعملاء أن كل شيء على ما يرام، وشهد وانغ قائلاً: «لم تكن FTX على ما يرام ولم تكن الأصول على ما يرام».

جزر البهاما

في 12 نوفمبر بعد أن أعلنت FTX إفلاسها طلب بانكمان فريد من وانغ أن يقود سيارته معه إلى لجنة الأوراق المالية في جزر البهاما لحضور اجتماع. أثناء القياد، طلب بانكمان فرايد من وانغ نقل الأصول إلى المصفين في جزر البهاما، لأنه يعتقد أنهم سيسمحون له بالحفاظ على السيطرة على الشركة، وقال وانغ إنه لم يكن حاضراً في الاجتماع مع هيئة الأوراق المالية، على الرغم من أن والد بانكمان فريد كان حاضراً.

قال وانغ إنه عاد إلى الولايات المتحدة والتقى المدعين العامين في اليوم التالي، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاماً، عندما يواجه القاضي لإصدار الحكم عليه بعد هذه المحاكمة، وقال للمحلفين إنه وقع على اتفاقية تعاون من ست صفحات تتطلب منه مقابلة المدعين العامين والإجابة عن أسئلتهم بصدق وتقديم الأدلة.

وشهد وانغ قائلاً: «لم تكن FTX على ما يرام ولم تكن الأصول على ما يرام».

لعدة أشهر، عرف بانكمان فرايد أن وانج وإليسون، اللذين كانا عضوين أساسيين في دائرته الداخلية الشخصية والمهنية، انقلبا عليه. واعترف كلاهما بالذنب في ديسمبر، ويتعاونان منذ ذلك الحين مع مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن.

وتم الإدلاء بشهادة وانغ، التي امتدت حتى يوم الجمعة، بموجب اتفاقية تعاون مع الحكومة، ومن المتوقع أن يتخذ إليسون الموقف بموجب ترتيب مماثل.

كان وانغ، الذي التقى بانكمان فرايد لأول مرة أثناء دراسته الثانوية في معسكر صيفي، يمتلك 10% من Alameda، في حين كان رئيسه يمتلك 90% المتبقية. أخبر وانغ المحكمة عن المزايا التي حصلت عليها شركة Alameda من خلال دمج التعليمات البرمجية في برنامج FTX الذي يسمح بالوصول الخاص إلى بورصة العملات المشفرة. أدت هذه الامتيازات في النهاية إلى أن تدين شركة Alameda بقيمة 8 مليارات دولار من ودائع العملاء لشركة FTX.

قال وانغ: «لقد منحنا امتيازات خاصة على FTX والتي منحت عمليات سحب غير محدودة على المنصة لشركة Alameda». سُمح لشركة ألاميدا بسحب تلك الأموال وتحويلها، وكان لديها حد ائتماني بقيمة 65 مليار دولار.

وقال: «عندما قام العملاء بإيداع الدولار الأمريكي ذهب إلى Alameda». «لقد كان موجوداً في كود الكمبيوتر. من الممكن أن يكون لدى Alameda أرصدة سلبية وعمليات سحب غير محدودة».

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