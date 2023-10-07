النفط يتكبد أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس

المصدر: (لندن– رويترز)

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انخفضت أسعار النفط، أمس، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي، منذ مارس رغم ارتفاعها في التعاملات المبكرة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وكبح الطلب على الوقود.

وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط القياسيان قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، إلا أن برنت انخفض 11.8%، وتراجع غرب تكساس بنحو 8.8% هذا الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو 0.4% إلى 84.43 دولاراً خلال التعاملات، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو 0.5% إلى 82.73 دولاراً، لتعوض جزءاً من الخسائر، التي شهدتها، أول من أمس، وبلغت 2%.

ولم يعلن اجتماع للجنة وزارية لتحالف أوبك+ هذا الأسبوع أي تغييرات على سياسة إنتاج دول التحالف.

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