صندوق النقد الدولي: توقعات بنمو ضعيف للاقتصاد العالمي

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قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إنها لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بشكل ضعيف.

وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي خلال كلمة ألقتها في مدينة أبيدجان الإيفوارية ،أمس، على أن «الاقتصاد العالمي أظهر مرونة ملحوظة».

ولكن على الرغم من الطلب القوي على الخدمات والتقدم المحرز في مكافحة ارتفاع أسعار المستهلك، إلا أن معدل النمو العالمي ظل ضعيفاً. وكان أقل بكثير من - 3.8% المتوسط السنوي منذ عام 2000 وحتى ما قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة.

وقالت جورجيفا إن العالم خسر نحو 3.7 تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي منذ عام 2020 بسبب «الصدمات المتتالية»، في إشارة إلى الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الخسائر موزعة بشكل غير متساو إلى حد كبير، وكانت الدول الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً.

وسيقدم صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الجديدة الثلاثاء المقبل خلال اجتماعه السنوي في مراكش بالمغرب. وقالت جورجيفا إن مكافحة التضخم المرتفع لا تزال تمثل أولوية فيما واصلت العديد من البنوك المركزية على مستوى العالم رفع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة في خطوات تستهدف إحتواء آثار التضخم وكبح جماح غلاء الأسعار الذي يعاني منه المستهلكون على مستوى العالم. (واشنطن- د ب أ)

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