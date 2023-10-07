تقرير الوظائف الأمريكية يضغط على «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

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تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية عند الفتح أمس، بعد أن أدى تقرير الوظائف القوي إلى تفاقم المخاوف من أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة طويلة.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 78.87 نقطة أو 0.24 % إلى 33040.70 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضاً 23.40 نقطة، أو 0.55 % إلى 4234.79 نقطة. كما انخفض مؤشر ناسداك 92.16 نقطة، أو 0.70 %، إلى 13127.68 نقطة.

وزاد نمو الوظائف الأمريكية في سبتمبر بما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لرفع سعر الفائدة مجدداً هذا العام رغم أن نمو الأجور يتجه للاعتدال.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها عن الوظائف إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي، كما تم تعديل بيانات أغسطس بالزيادة لتظهر إضافة 227 ألف وظيفة بدلاً من 187 ألفاً سابقاً. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 170 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين 90 ألفاً و256 ألفاً. وظل معدل البطالة دون تغيير عند أعلى مستوى في 18 شهراً وهو 3.8 %. وصعدت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % ليسجل ارتفاعاً لثاني جلسة على التوالي.

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