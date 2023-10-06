مديرو الصناديق يتبنون «الصمت الأخضر» تجاه الاستدامة

المصدر: كلوي ليونج

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يتزايد الآن توجه مديري الأصول نحو إسقاط صفة «مستدامة» من أسماء الصناديق، وذلك وسط مخاوف متصاعدة تتعلق بالإجراءات التنظيمية والسمعة. فقد أزال 44 صندوقاً هذه الكلمة من الاسم التجاري الخاص بها، خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك على النقيض من العام الماضي والذي شهد إضافة 99 صندوقاً صفة «مستدامة» إلى اسمها، استناداً إلى أن عليه بيانات شركة برودريدج للاستشارات.

وألقى المشاركون في حقل الصناعة باللوم على غياب نهج واضح ومحدد في عملية حسابات الاستثمارات المستدامة حسب ما نص عليه تشريع «الإفصاح عن التمويل المستدام»، وكذا نشر الاستشارة الصادرة من الاتحاد الأوروبي فيما يخص أسماء الصناديق المستدامة.

وطبقاً لبيانات برودريدج بخصوص الصناديق المستدامة المتمركزة في أوروبا، قامت ذراع إدارة الأصول بمصرف ايه بي إن أمرو الهولندي بإزالة كلمة مستدام من أسماء 14 صندوقاً في شهر يناير هذا العام. وقال المدير إننا في انتظار توضيحات من هيئة الأوراق المالية والبورصة فيما يخص استخدام كلمة مستدام في أسماء الصناديق.

وقد أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات استشارة في نوفمبر العام الماضي؛ كجزء من خطط لتقديم إرشادات وتوجيهات عند استخدام مصطلحات خاصة بالاستدامة والشؤون البيئية والمجتمعية والحوكمة عند تسمية الصناديق.

وطبقاً لتلك الإرشادات والتوجيهات، يحق فقط للصندوق استخدام كلمات ذات علاقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة في الاسم، إذا كانت نسبة 80 % من الاستثمارات تفي بالمعايير والأهداف البيئية والمجتمعية.

وحتى يمكن للصندوق استخدام كلمة مستدام أو ما يرتبط بها في الاسم يجب أن يفي أيضاً بنسبة إضافية تبلغ 50 % في الاستثمارات المستدامة. ويتبقى إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات إرشاداتها وتوجيهاتها النهائية فيما يخص تسمية الصناديق المستدامة والصناديق ذات العلاقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة. وقد صرح متحدث رسمي باسم مصرف أيه بي إن أمرو قائلاً إنّ صناديقه المرتبطة بالمادة 8 «الخضراء» تستخدم صفة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما صناديق المادة 9 تستخدم كلمة مستدام في علاماتها التجارية، وذلك طبقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات ذات الصلة.

من جانبها، قامت 8 صناديق تابعة لبنك سوسيتيه جنرال وقد قامت ثمانية صناديق مستدامة بإزالة كلمة مستدام من علاماتها التجارية في مارس 2023. وتبنى البنك «موقف احترازيا» وذلك من خلال الإزالة المؤقتة لكلمة مستدام من صناديق المادتين 8، و9، وذلك طبقاً لما صرح به شخص على علم بهذه القضية.

وقال متحدث باسم «يو بي بي» لإدارة الأصول التي أسقطت كلمة مستدام من أسماء 7 صناديق في ديسمبر 2022، إنه تم اتخاذ موقف استباقي عبر تغيير أسماء الصناديق إلى «صندوق مسؤول»، وذلك لتجنب حدوث أي سوء فهم محتمل. كما أشار إلى أن الشركة كانت تحركها في ذلك مخاوف تنظيمية لضمان أن تمثل أسماء الصناديق فعلياً وبصدق استراتيجياتها الاستثمارية.

وصرح ديتليف جلو، مدير أبحاث أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ريفينيتيف ليبر قائلاً إن النظرة المتشددة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن المنتجات المستدامة دفعت الشركات لإزالة كلمة مستدام من أسماء الصناديق. ويتفق مع هذا الرأي رضا نعيم، أحد الشركاء في لينكلاترز قائلاً إن الإرشادات والتوجيهات المقترحة لهيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن تسمية الصناديق وضعت معايير عالية للغاية للجدارة والأهلية حتى يمكن للصناديق أن تستخدم كلمة مستدام في أسمائها.

وأكد أنه على الشركات أن تكون حريصة أن الصناديق الخاصة بها واستثماراتها لن ينظر إليها دون قصد على أنها استثمارات مستدامة دون قصد، لأن ذلك يمكن أن يفعل الالتزامات الإضافية الخاصة بالتمويل المستدام.

وشدد على أن التسمية تتطلب مساراً دقيقاً وحصيفاً للعمل، في ظل ما يطلق عليه الغسل الأخضر (أو تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركة أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما). وأضاف بالقول: إذا خرجت الإرشادات والتوجيهات التي وضعتها الهيئة في النهاية بمعايير معقولة أكثر، سيكون بإمكان الصناديق دائماً تغيير الأسماء مرة ثانية.

وقال سن دانكن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نت بيربوس»، وهي منصة للمستثمرين المستدامين وذوي التأثير، إن الغموض الذي يعتري تعريف الاستثمار المستدام يؤدي إلى تزايد المخاطر المتعلقة بالغسيل الأخضر.

وقال أدريان ويلان الرئيس العالمي لمعلومات السوق في شركة براون براذرزهاريمان إن جانب المدراء بلغت الذروة، حيث إن تعريفات تنظيمية معينة لا تزال قيد التطور. وتابع: التقليل من متطلبات اعتماد شهادات المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» والتبييض الأخضر، بات قضية بنفس أهمية مثل قضية الغسل الأخضر.

وقال جلو إنه يتوقع حدوث موجة من التغيير في الأسماء بعد تطبيق الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتسمية الصناديق بمجرد بدء تطبيق الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالتسمية في الربع الثالث من هذا العام، فخلال الفترة بين يناير ويونيو 2023 جرت إعادة تسمية 612 صندوقاً.

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