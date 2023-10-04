الذهب يواصل التراجع إلى ما دون 1820 دولاراً مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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عادت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتتجه صوب أدنى مستوى في سبعة أشهر في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي بينما تراجع البلاديوم لأدنى مستوى منذ أواخر 2018.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1819 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1835.50 دولاراً.

وانخفضت الأسعار للجلسة السابعة على التوالي الثلاثاء لتلامس أدنى مستوى منذ مارس عند 1813.90 دولاراً بسبب ارتفاع الدولار مدعوماً بالبيانات التي أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل بالولايات المتحدة في أغسطس.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً، مما قلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وينظر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل على أنه دليل على نجاح سياساتهم المتعلقة بالتشديد النقدي.

كما ضغط ارتفاع الدولار على المعادن النفيسة الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية، إذ تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 21.03 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ منتصف مارس في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين أيضا 0.9% إلى 863.48 دولاراً، وهو أدنى مستوى في عام. وكذلك تراجع البلاديوم 2.2% إلى 1163.55 دولاراً ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2018.

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