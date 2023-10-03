الأعلى منذ 23 عاماً.. الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا تلامس 8 %

المصدر: نيويورك ـ وكالات

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شهدت أمريكا ارتفاعاً في متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى 7.72 % يوم الثلاثاء، وفقاً لصحيفة «مورتاتج دايلي نيوز» Mortgage News Daily.

وتتبع معدلات الرهن العقاري العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات الذي ارتفع هذا الأسبوع بعد البيانات الاقتصادية القوية.

ولم تكن المعدلات بهذا الارتفاع منذ 23 عاماً نهاية عام 2000.

وفي بداية هذا العام، انخفض سعر الفائدة الثابت لأجل 30 عاماً إلى حوالي 6 %، مما أدى إلى موجة قصيرة من النشاط في سوق الإسكان في فصل الربيع. لكنها بدأت في الارتفاع بشكل مطرد مرة أخرى خلال فصل الصيف، مما تسبب في انخفاض المبيعات، على الرغم من الطلب القوي.

ويبدو أن الاتجاه الحالي أعلى من ذلك، مع احتمال تجاوز أسعار الفائدة أكثر من 8 %.

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