محكمة روسية ترفض طعن «آبل».. لكن تراجع الروبل يخفض قيمة الغرامة

المصدر: موسكو - وكالات

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ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء، أن محكمة روسية رفضت طعناً تقدمت ‏به شركة «آبل» على مزاعم إساءة استغلالها وضعها المهيمن في السوق فيما ‏يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيقات.

والذي غُرّمت جراءه 1.2 مليار روبل روسي ‏‏(12.1 مليون دولار) في يناير الماضي.‏

وفرضت الهيئة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في روسيا غرامة على «آبل» في ‏يناير الماضي على خلفية ما وصفته بأنه إساءة استغلال الشركة ‏الأمريكية لوضعها المهيمن في السوق.‏

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان إنها اكتشفت في وقت سابق أن «آبل» أجبرت ‏شركات تطوير برمجيات روسية على استخدام خدمات الدفع الخاصة بـ«آبل» في ‏متجر تطبيقاتها (آب ستور) وهو انتهاك لقواعد المنافسة الروسية.‏

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن قرار الهيئة دخل حيز التنفيذ القانوني في مايو بعد أن أقرته محكمة في موسكو. وتقدمت «آبل» بالطعن في القرار والغرامة.‏

انخفضت قيمة الروبل بشدة منذ يناير، وانخفضت القيمة الدولارية ‏للغرامة بأكثر من خمسة ملايين دولار منذ ذلك الحين، حيث سجل الدولار في أحدث تداول له إلى نحو 100 روبل.

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