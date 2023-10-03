الوظائف الشاغرة في أمريكا تتجاوز التقديرات وتسجل 9.61 ملايين خلال أغسطس

المصدر: واشنطن - بلومبرغ

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سجلت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة زيادة غير متوقعة في شهر أغسطس، مدعومة بارتفاع كبير في وظائف ذوي الياقات البيضاء، ومؤكدة على استمرار وصمود الطلب على قوة العمل.

وزاد عدد الوظائف المتاحة إلى 9.61 ملايين وظيفة مقارنة مع 8.92 ملايين وظيفة في شهر يوليو بعد المراجعة، وفقاً لتقرير «مكتب إحصاءات العمل». وبينما ارتفعت أرقام التوظيف، استمرت أرقام تسريح العمالة منخفضة.

وتجاوز عدد الوظائف الشاغرة جميع التقديرات في مسح أجرته «بلومبرغ» لآراء الاقتصاديين.

واستقر ما يسمى بـمعدل الاستقالة، الذي يقيس عدد من يتركون وظائفهم طواعية كنسبة من إجمالي التوظيف، عند 2.3%، مسجلاً أدنى مستوى منذ 2020. وتشير قلة أعداد الاستقالات إلى أن الأمريكيين لا يثقون في قدرتهم على أن يجدوا وظيفة أخرى في ظروف السوق الحالية.

وكشفت الزيادة في الوظائف الشاغرة عن نمو يتجاوز نصف مليون وظيفة في قطاع الأعمال والخدمات المهنية علاوة على ارتفاع عدد الوظائف المتاحة في قطاعات التمويل والتأمين والتعليم وصناعة السلع غير المعمرة.

ويشير انتعاش أرقام الوظائف الشاغرة إلى قوة الطلب التي تتضح في احتياجات التوظيف. ورغم تحسن معدل المشاركة في قوة العمل وزيادة الأجور بصورة منتظمة، التي ساهمت في تخفيف نقص الأيدي العاملة، ما زالت هناك تحديات.

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