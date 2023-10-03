الأسهم الأمريكية تهبط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأعلى مستوى في 16 عاماً

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الثلاثاء حيث دفعت احتمالات إطالة أمد السياسة النقدية التقييدية عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 114.51 نقطة، أي 0.34% وانخفض ستاندرد اند بورز 500 نحو 18.64 نقطة، أي 0.43% وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 78.09 نقطة، أي 0.59%.

وتم تداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.704%، متراجعاً من 4.745% في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 أغسطس 2007. وقد ارتفع العائد القياسي في الشهر الماضي، حيث يقوم المتداولون بتقييم إمكانية تشديد سياسة الاحتياطي لفترة أطول.

وقال آدم كريسافولي من Vital Knowledge: «تحاول الأسهم الارتداد، لكن المضاربين على الارتفاع ما زالوا منضبطين وخجولين، مع القليل من الرغبة في مطاردة الاتجاه الصعودي»، مضيفاً «في هذه المرحلة، يبدو أن المشترين على استعداد لتفويت نسبة 2 ـ 4% القادمة من التقدم لضمان أن يكون المصعد على أساس أكثر استقراراً قبل المشاركة».

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