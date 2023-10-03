«إكس» تتعاقد مع باريس هيلتون لحملات الفيديو والتسوق المباشر

المصدر: نيويورك - وكالات

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عقدت باريس هيلتون شراكة مع منصة إكس، المعروفة سابقاً باسم تويتر، لإنشاء محتوى أصلي يروج لميزات التسوق المباشر والفيديو على المنصة، حسبما أفادت منافذ إخبارية متعددة.

وتعد هذه أحدث قرارات شركة الملياردير إيلون ماسك التي تحاول أن تجعل من المنصة «تطبيقاً لكل شيء»، بعد الإبلاغ عن مشكلات في إيرادات شركة التواصل الاجتماعي بحسب فوربس.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة إكس، ليندا ياكارينو، عن الشراكة مع هيلتون وشركتها الإعلامية 11:11، على المنصة يوم الاثنين، إذ نشرت تغريدة قالت فيها: «سنعمل معاً على إطلاق مبادرات جديدة تشمل مقاطع الفيديو والفيديو المباشر، والتجارة، وغير ذلك الكثير».

ويمتد عقد هيلتون مع إكس إلى عامين، خلالهما ستنشئ هيلتون بالتعاون مع المنصة أربعة «برامج لمحتوى الفيديو» سنوياً تتضمن التسوق المباشر، إلى جانب «مجموعة من العمليات الترويجية الأخرى»، حسبما صرح متحدث باسم The Verge.

وتأتي الصفقة بعد أشهر من إعلان المنصة عن بدئها في الدفع لبعض المستخدمين مقابل الإعلانات التي يتم عرضها في ردودهم - وبعد أن أوقفت أحد أقدم أشكال الإعلانات التي تتضمن إعادة توجيه المعلنين إلى عروض ترويجية أخرى - في محاولة لتحسين إيرادات الإعلانات المتضائلة للمنصة.

وتتضمن الصفقة أيضاً اتفاقية لتقاسم الإيرادات، بحيث تكون «جذابة لكلا الطرفين»، بحسب ما قاله متحدث باسم إكس لـVariety.

وتمتلك هيلتون عدداً ضخماً من المتابعين وصل إلى 16.6 مليون متابع على منصة إكس.

ومنذ استحواذ ماسك على الشركة قبل عام تقريباً، عانت إكس تراجع إيراداتها، وحاولت القيادة الجديدة إيجاد عدد من الأشياء لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رسوم مقابل الحصول على علامة التحقق.

ويطمح ماسك إلى أن تقدم منصته عدداً من الخدمات، من الدفع عبر الهاتف المحمول، وخدمات نقل الركاب، وتوصيل الطعام، والتسوق، وهو ما ستروج له هيلتون.

وتقدر فوربس ثروة ماسك بنحو 252.4 مليار دولار حتى ظهر يوم الاثنين، ما يجعله أغنى شخص في العالم.

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