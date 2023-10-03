ضعف محصول الكاكاو في أفريقيا يهدد برفع أسعار الشوكولاته عالمياً

المصدر: دبي - بلومبرغ

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تتجه الشوكولاته لأن تصبح أكثر تكلفة إذا لم يحقق محصول الكاكاو الجديد في غرب أفريقيا الإنتاجية المرجوة منه.

وارتفعت أسعار الكاكاو بنحو 47% خلال العام الماضي بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا، اللتين تسهمان بثلثي الإمدادات العالمية. وقد تؤدي ظاهرة «إل نينيو» المناخية إلى تفاقم الأمور، فيما يتوقع المحللون حدوث نقص عالمي في الإمدادات للموسم الثالث على التوالي، والذي بدأ للتوّ.

هذا يعني أن تضخم أسعار الحلويات قد يستمر حتى مع تراجع ضغوط تكلفة الغذاء على نطاق أوسع. حذّرت شركات تصنيع الشوكولاته الكبرى، مثل هيرشي وليندت أند سبرونغلي بالفعل، من احتمال حدوث زيادات أخرى في الأسعار. وثمة دلائل على أن زيادة أسعار السلع، تضر بالطلب من أوروبا إلى سوق النمو الرئيسي في آسيا.

وصلت العقود الآجلة للكاكاو في نيويورك إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً في منتصف سبتمبر، لتقترب من المستوى الذي بلغته آخر مرة في عام 1979، رغم تراجعه قليلاً منذ ذلك الحين. وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو هطول الأمطار الغزيرة وتفشي الآفات والأمراض التي ابتليت بها المحاصيل في غرب أفريقيا.

وقال إيف كوني، العضو المنتدب لمجلس القهوة والكاكاو المنظم لهذا القطاع في ساحل العاج، إن الامتثال لقواعد تتبع الكاكاو الخاصة بالاتحاد الأوروبي، الذي يستورد 68% من حبوب الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وتهريب الإنتاج وتغير المناخ، هي التحديات التي يواجهها القطاع في المستقبل.

توقعت ساحل العاج في يوليو أن يتقلص إنتاج موسم المحاصيل الرئيسي الذي يمتد من الأول من أكتوبر وحتى مارس، بنحو الخُمس مقارنة بالعام الماضي، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في ذلك الوقت. ولا يزال من الممكن أن تتغير الكمية بعد أن أوقف مزارعون الإمدادات من موسم الحصاد الثانوي من أبريل وحتى يونيو، تحسباً لارتفاع الأسعار في الموسم الجديد.

ورفعت ساحل العاج الأسعار التي سيحصل عليها المزارعون هذا الأسبوع بنسبة 11% إلى 1000 فرنك أفريقي (1.61 دولار) للكيلوغرام الواحد، وهو ما يقل عن زيادة قدرها 44% كان يأملها المزارعون.

ويتوقع المحللون في «رابوبنك» و«ماركس» أن ينخفض إنتاج غرب أفريقيا في موسم 2023-2024. تتوقع «ماركس» أن يبلغ العجز العالمي 279 ألف طن، أي أكثر من عجز الموسمين السابقين مجتمعين.

ينعكس شح الإمدادات في السوق على امتداد سلاسل التوريد. فقد أبطأت مصانع الكاكاو في أنحاء العالم عملية معالجة الحبوب وتحويلها إلى منتجات تُستخدم في صناعة الحلويات. قالت شركة «كارغيل» للتجارة في الآونة الأخيرة إن الأسعار المرتفعة بدأت تؤثر على زيادة الطلب في آسيا، كما أعلنت «باري كاليبو» السويسرية لتصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولاته في يوليو عن انخفاض المبيعات.

فيما يتعلق بالموسم الجديد في ساحل العاج، يتوقع المزارعون في منطقة دالوا جمع محصول أقل بسبب نقص القرون. ويقول سكان سان بيدرو إن الحصاد سيتأخر بعد أن غمرت الأمطار المزارع، على الرغم من أن بعض المزارعين في ساحل العاج سيجنون محاصيل أكبر بسبب الأشجار الصغيرة الأكثر مقاومة للأمراض.

قال مايكل أتشيمبونغ، الذي يشرف على أكثر من 1500 مزارع، إن ما يقرب من عُشر محصول الموسم الماضي فُقد في منطقة كواربنغ، شمال العاصمة الغانية أكرا، لأسباب على رأسها مرض القرون السوداء ونقص الكيماويات. وقال ووتريدج إن هناك خطراً من أن تقادم الأشجار يعني أن إنتاج غانا يتجه حالياً نحو الانخفاض.

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