الهند تواصل سحب البساط من الصين .. «غوغل» تصنع حواسيبها في نيودلهي

المصدر: نيودلهي - بلومبرغ

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تواصل الهند سحب البساط من الصين، حيث تعتزم «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» تصنيع حواسيب «كروم بوك» في الهند، لتصبح بذلك أحدث شركات التكنولوجيا العالمية التي تتوسع في مجال التجميع في السوق المتنامية الرئيسية.

ستتعاون «غوغل» مع «إتش بي» لصنع الحواسيب المحمولة في الهند، بحسب تغريدة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، يوم الاثنين على موقع «X» («تويتر» سابقاً).

من شأن هذه الخطوة أن تساعد الشركة على زيادة المعروض في الهند، وتعزيز قدرتها على التنافس مع الحواسيب التي تعمل بنظام تشغيل «ويندوز»، مثل تلك التي تنتجها شركات «ديل تكنولوجيز» و«أسوس تك كمبيوتر»، كما أنها تعد انتصاراً آخر حققته خطة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، المرصود لها مليارا دولار، لتحفيز شركات التكنولوجيا العملاقة على اتخاذ الهند قاعدة لتصنيع منتجاتها.

تعزز الهند البالغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة قطاع تصنيع الإلكترونيات لديها، فيما تسعى الشركات إلى تنويع مصادر إنتاجها بعيداً عن الصين، وسط تفاقم التوترات بين واشنطن وبكين.

سيساعد التصنيع المحلي «غوغل» على المحافظة على معروض ثابت من منتجاتها في الهند، وتجنب أي قيود يحتمل فرضها على الواردات. عادة ما تباع حواسيب «كروم بوك» بتخفيضات كبيرة، وتتسم بهامش ربحها الضئيل، ما يجعلها أكثر حساسية لأي إجراءات جمركية.

تخفف نيودلهي القيود التي فرضتها على واردات الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات الأخرى، ما يعطي المصنعين مزيداً من الوقت للاستعداد لفرض أي قيود محتملة، وفقاً لما كشفته «بلومبرغ» من قبل.

وقالت «إتش بي» في بيان إن حواسيب «كروم بوك» المحمولة ستصنع في منشأة تابعة لشركة «فليكس» قرب شيناي، جنوبي الهند، حيث تنتج الشركة حواسيبها المحمولة وأجهزتها المكتبية منذ 2020. ويتوقع أن تكون «غوغل» قد بدأت الاثنين تصنيع الحواسيب في الهند، وهدفها الرئيسي هو قطاع التعليم.

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