تراجع سعر النفط الأمريكي لأقل من 90 دولاراً للبرميل في ظل المخاوف من زيادات جديدة لأسعار الفائدة

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات يوم الاثنين مع انخفاض سعر النفط الخام الأمريكي إلى أقل من 90 دولارا للبرميل، في ظل المخاوف من زيادات جديدة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياىسي للنفط الأمريكي بلغ حوالي 89 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق من تعاملات اليوم بنسبة 2ر1%. وتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية وارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث يترقب المستثمرون أي مؤشرات على سياسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وسجلت أسعار النفط خلال الفترة الماضية ارتفاعا ليصل إلى مستويات مقاومة فنية. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى مستواه المتوسط خلال الأيام الـ 14 الماضية، بعد تداوله بأسعار مرتفعة لمدة 5 أيام.

ورغم ذلك مازال هناك انقسام بين المحللين بشآن آفاق سوق النفط. وقال محللو مجموعة سيتي جروب المصرفية إن خام برنت سيتراجع إلى أقل من 70 دولار للبرميل في العام المقبل مع زيادة الإمدادات، في حين توقع محللون من وصول السعر إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس اليوم بنسبة 9ر1% إلى 08ر89 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وتراجع خام برنت بنسبة 6ر1% إلى 73ر90 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل.

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