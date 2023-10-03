إندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة

المصدر: جاكرتا - أ ف ب

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دشنت إندونيسيا،أمس، أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا، وهو مشروع مدعوم من الصين، بلغت كلفته مليارات الدولارات، وعدّه الرئيس جوكو ويدودو رمزاً لـ «تحديث» البلاد .

ويمكن لقطار «ووش»، الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، أن يربط بين العاصمة جاكارتا ومدينة باندونغ الواقعة على مسافة 140 كلم منها، في 45 دقيقة فقط، بدلاً من ثلاث ساعات في رحلات القطار العادية.

وقال ويدودو خلال احتفال تدشين الخط في محطة رئيسة وسط العاصمة، إن «قطار جاكارتا-باندونغ الفائق السرعة... هو رمز لتحديث قطاع النقل العام، وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى». والمشروع هو ضمن مبادرة «الحزام والطريق».

وكان من المقرر ألا تتجاوز كلفته عتبة خمسة مليارات دولار، وأن يتم إنجازه في عام 2019. إلا أن تأخره جراء تحديات على صعيد إنشاء البنى التحتية وجائحة كوفيد 19، جعلت كلفته أعلى.

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